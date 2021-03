Serie A, DAZN avrà sette gare in esclusiva e tre in co-esclusiva. Si tratta per questo pacchetto: oltre Sky, c'è Mediaset

DAZN ha acquistato i pacchetti 1 e 3 della Serie A per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione: trasmetterà quindi 7 gare a giornata in esclusiva (pacchetto 1) e 3 gare in co-esclusiva (pacchetto 3) e gli abbonati potranno dunque vedere tutte le sfide di ogni giornata di campionato. La Lega tratta con Sky per pacchetto 2, ovvero di 3 partite non in esclusiva (tra cui match sabato sera). Sky offre 70 milioni ma ci sarebbe un interesse forte di Mediaset per lo stesso pacchetto