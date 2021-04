Serie A - Diritti TV, Sky pensa a un accordo con DAZN oltre che a fare ricorso

Come riportato dal Corriere della Sera, Sky non ha intenzione di mollare così facilmente la presa sui diritti TV della Serie A per i prossimi 3 anni. Il colosso di Rogoredo, ha intenzione di alzare l’offerta per pacchetto 2 (3 gare a giornata in co-esclusiva), e di cercare un accordo con DAZN. In seconda battuta, Sky ha affidato agli avvocati lo studio di potenziali ricorsi all’Antitrust contro il bando che ha portato a vincere l’intesa DAZN e TIM: proprio questa partnership non è andata giù all’azienda di proprietà Comcast.