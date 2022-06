Serie A donne al via il 27 agosto, serie B il 18 settembre

Fonte: ANSA

(ANSA) A pochi giorni all'introduzione del professionismo nel massimo campionato femminile di calcio, una svolta epocale che scatterà ufficialmente venerdì 1 luglio con il via della stagione sportiva 2022/23, il Consiglio Federale della Figc ha ufficializzati le date in cui inizieranno i tre campionati organizzati dalla Divisione calcio femminile: la Serie A partirà sabato 27 agosto, mentre la Serie B e il Campionato Primavera domenica 18 settembre. Date a parte, ci sono anche il cambio di format della Serie A, del Campionato Primavera e della Supercoppa e l'aumento delle squadre, da 14 a 16, in serie B. La Serie A sarà strutturata su dieci squadre e si svolgerà in due fasi. La prima prevede gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Nella seconda, le prime cinque accederanno a una poule scudetto, con il palio il titolo di campione d'Italia e l'accesso alla Champions League (prima e seconda); le ultime 5 si affronteranno in una poule salvezza: l'ultima retrocede in Serie B e la penultima dovrà giocarsi la salvezza in una gara di play out contro la seconda del campionato cadetto. Le 5 squadre di ciascuna poule si affronteranno in un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno. In totale, le giornate passano da 22 a 28, e nella seconda fase ci si attende un aumento del livello tecnico. E' stata ripristinata la formula della Supercoppa in gara unica in luogo della Final Four. Per quanto riguarda la Primavera, ci sarà l'istituzione di due diverse categorie, che si svolgeranno con modalità all'italiana e tra di esse sarà previsto un meccanismo di retrocessione e promozione. (ANSA).