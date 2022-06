Serie A, dopo due stagioni ritorna anche Milan-Lecce: i precedenti contro i pugliesi

Fonte: Transfermarkt

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo due stagioni in cadetteria, il Lecce ha ritrovato la Serie A grazie al primo posto ottenuto nell'ultimo campionato di Serie B. I pugliesi nella prossima stagione se la vedranno anche con i Campioni d'Italia, che nell'ultimo precedente giocato nel giugno 2020 al Via Del Mare si imposero per 1-4 grazie alle reti di Castillejo, Bonaventura, Rebic e Leao. Nel massimo campionato, il Milan contro il Lecce ha ottenuto complessivamente diciannove vittorie e undici pareggi, perdendo in due sole occasioni.