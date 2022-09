Serie A, Dybala+Abraham e la Roma espugna l'Empoli nel Monday Night

MilanNews.it

Con le reti di Dybala e Abraham, inframmezzate dal momentaneo pareggio toscano firmato da Bandinelli, la Roma espugna il "Castellani di Empoli" e si porta a -1 dal Milan, dal Napoli e dall'Atalanta. Lorenzo Pellegrini fallisce all'80' il rigore che poteva portare la Roma sull'1-3. Massima punizione concessa per un fallo in area di Cacace su Ibanez. La conclusione del capitano è imprecisa e trova la traversa. E dal gol fallito si rischia il classico gol subito: Akpa Akpro, entrato a gara in corso, trova il palo dalla distanza all'84'. Tre minuti più tardi l'ivoriano si fa espellere, complice l'intervento del VAR, per un brutto intervento su Smalling.