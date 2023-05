Serie A, è corsa per la Champions League: i calendari delle sei squadre a confronto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito il calendario completo fino a fine stagione riguardante le squadre in corsa per un posto alla prossima Champions League. Milan che in serie dovrà affrontare Lazio, Spezia, Sampdoria, Juventus e Verona:

MILAN

6 maggio 2023, MILAN-LAZIO

14 maggio 2023, Spezia-Milan

21 maggio 2023, Milan-Sampdoria

28 maggio 2023, JUVENTUS-MILAN

4 giugno 2023, Milan-Hellas Verona

INTER

6 maggio 2023, ROMA-INTER

14 maggio 2023, Inter-Sassuolo

21 maggio 2023, Napoli-Inter

28 maggio 2023, Inter-Atalanta

4 giugno 2023, Torino-Inter

LAZIO

6 maggio 2023, MILAN-LAZIO

14 maggio 2023, Lazio-Lecce

21 maggio 2023, Udinese-Lazio

28 maggio 2023, Lazio-Cremonese

4 giugno 2023, Empoli-Lazio



JUVENTUS

7 maggio 2023, ATALANTA-JUVENTUS

14 maggio 2023, Juventus-Cremonese

21 maggio 2023, Empoli-Juventus

28 maggio 2023, JUVENTUS-MILAN

4 giugno 2023, Udinese-Juventus

ROMA

6 maggio 2023, ROMA-INTER

14 maggio 2023, Bologna-Roma

21 maggio 2023, Roma-Salernitana

28 maggio 2023, Fiorentina-Roma

4 giugno 2023, Roma-Spezia

ATALANTA

7 maggio 2023, ATALANTA-JUVENTUS

14 maggio 2023, Salernitana-Atalanta

21 maggio 2023, Atalanta-Hellas Verona

28 maggio 2023, INTER-ATALANTA

4 giugno 2023, Atalanta-Monza