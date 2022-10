Serie A, è di Rafael Leao il "Goal Of The Month" di settembre

Fonte: legaseriea.it

Rafael Leao si è aggiudicato il premio Goal Of The Month presented by crypto.com del mese di settembre.

Il gol messo a segno dall'attaccante del Milan nel match dello scorso 3 settembre contro l'Inter è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A.

La fantastica azione personale con la quale ha realizzato il terzo gol rossonero nel derby di Milano ha permesso a Rafael Leao di superare nelle votazioni la perfetta conclusione da fuori area di Paulo Dybala nel match vinto dalla Roma contro l'Empoli.