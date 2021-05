Serie A, è la 2ª volta nella storia del dopoguerra che Milan ed Inter terminano in testa

La prima volta, nel dopoguerra, in cui entrambe le squadre milanesi sono arrivate ai primi due posti del campionato di Serie A risale al campionato 1950-51, al Milan del Gre-No-Li. In quel caso rossoneri primi e nerazzurri secondi, scrive il sito ufficiale del Milan. Contrariamente a quanto accaduto in questo campionato 2020-21, dove invece è arrivata prima la squadra interista e seconda quella rossonera.