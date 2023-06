Serie A, ecco i calciatori che salteranno la prima giornata di campionato 2023/2024

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giudice sportivo ha emesso i suoi verdetti sull'ultima giornata di campionato. Alcuni giocatori, tra espulsioni e ammonizioni sotto diffida, saranno squalificati per la prima giornata del campionato 2023/2024, sia che giocheranno in Serie A, sia che giocheranno altrove. Tra questi non ve ne è nessuno del Milan. La lista completa:

DUE GIORNATE

Marlon (Monza)

Rogerio (Sassuolo)

UNA GIORNATA

Cambiaghi (Empoli)

Tressoldi (Sassuolo)

Dybala (Roma)

Izzo (Monza)

Kouame (Fiorentina)

Milinkovic-Savic (Lazio)

Pellegrini (Roma)

Piatek (Salernitana)