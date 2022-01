Serie A Femminile, da Milan-Sampdoria di domenica nuove disposizioni per le gare casalinghe

AC Milan comunica che, a partire da Milan-Sampdoria - gara di campionato di Serie A Femminile in programma al Centro Sportivo Vismara, domenica 23 gennaio alle ore 14.30 - considerate le limitazioni per la presenza di pubblico negli impianti sportivi e considerato il numero di posti a disposizione presso il Centro Sportivo, l'accesso sarà consentito solo alle delegazioni, agli invitati della Società e ai media che, seguendo le linee pubblicate sul sito acmilan.com, ne faranno richiesta. Questo per prevenire i contagi da Covid-19.

Non sarà quindi possibile accogliere nessuna altra richiesta di accredito da parte di spettatori come accaduto per le gare precedenti. Il Club informerà i propri tifosi qualora ci siano le condizioni per tornare alla situazione precedente.