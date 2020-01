Serie A femminile, domenica alle 12.30 il derby Milan-Inter

Questo weekend l'attesa sarà tutta concentrata sul derby meneghino che vedrà di fronte Milan e Inter, con le rossonere che in questa stagione hanno già vinto due volte (3-1 in campionato e 4-1 in Coppa Italia) e le nerazzurre vogliose di prendersi una rivincita e sgambettare le rivali cittadine anche nella corsa al secondo posto. Per lo Scudetto invece sembra non esserci più partita con la Juventus che ha accumulato otto punti di vantaggio sul duo Milan-Fiorentina e ben 12 sulla Roma quarta. Difficile, per non dire impossibile, che la squadra di Rita Guarino possa dilapidare un simile vantaggio avendo mostrato finora una solidità e un forza senza eguali, anche negli scontri diretti giocato nel girone d'andata. Le bianconere saranno però di scena sul campo della Florentia San Gimignano dove sono già cadute due rivali come Milan e Roma. Le neroverdi, e non solo, sperano in un terzo sigillo contro una big dopo aver interrotto un lungo digiuno nell'ultima giornata.

Ad aprire la 14^ giornata sarà però la Fiorentina che andrà a sfidare il Tavagnacco in trasferta in una gara quasi da testa coda dove entrambe le squadre si giocano tanto: le viola devono mettere pressione sulle rivali e cercare quantomeno di tenere il secondo posto che vuol dire Champions League, le friulane invece sono in piena lotta salvezza e piazzando un colpo da tre punti potrebbero anche scavalcare ben due squadre. Due ore e mezzo dopo infatti andrà in scena lo scontro salvezza fra Hellas Verona e Pink Bari, una gara fra due squadre in difficoltà e che vengono da una striscia negativa. Le venete vantano due punti in più in classifica e vincendo potrebbero allungare e scavare quel solco che farebbe dormire sonni più tranquilli.

Le ultime due gare del programma saranno invece Sassuolo-Orobica con le neroverdi che vogliono riprendere il proprio cammino dopo il passo falso contro la Juventus e le bergamasche che si giocano le residue speranze di salvezza, anche se per accendere una fiammella servirebbe una vittoria. A chiudere il turno, in contemporanea col derby, ci sarà invece Empoli-Roma, due squadre che hanno avuto un andamento simile in questo inizio di 2020: se le azzurre occupano una posizione abbastanza tranquilla di classifica, seppur la salvezza non è ancora arrivata, le giallorosse non possono commettere altri passi falsi se vogliono ambire ancora al secondo posto e tener testa a Milan e Fiorentina fino all'ultima giornata (o almeno finché la matematica lo permetterà).

Sabato 01/02

Tavagnacco-Fiorentina 12:00

Florentia San Gimignano- Juventus 14:30

Sassuolo-Orobica 14:30

Hellas Verona-Pink Bari 14:30

Domenica 02/02

Empoli-Roma 12:30

Milan-Inter 12:30

CLASSIFICA: Juventus 37, Fiorentina 29, Milan 29, Roma 25, Sassuolo 20, Inter 18, Florentia 17, Empoli 15, Hellas Verona 11, Pink Bari 9, Tavagnacco 9, Orobica 1.

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 13, Bonetti (Fiorentina) 12, Sabatino (Sassuolo) 10, Kelly* (Florentia) 7, Martinovic (Florentia) 7, Thomas (Roma) 7, Giacinti (Milan) 7, Marinelli (Inter) 6, Mauro (Fiorentina) 6, Cernoia (Juventus) 5, Conc (Milan) 5, De Vanna (Fiorentina) 5, Glionna (Hellas Verona) 5, Rosucci (Juventus) 5, Tarenzi (Inter) 5.

* non più in Italia