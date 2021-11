Serie A Femminile, i risultati dell'ottava giornata: successo del Milan sull'Empoli

Si conclude l'ottava giornata della serie A femminile. Il Milan vince di misura con l'Empoli, decide il gol, tanto per cambiare, di Valentina Giacinti. Vince il Napoli, 4-3 in casa della Lazio: doppietta per Eleonora Goldoni, gol di Erzen e Porcarelli. Alla Lazio non bastano le due reti di Martin ed il gol di Cuschieri. Il Milan sale così al terzo posto con 19 punti, il Napoli aggancia l'Empoli a quota 7. Resta a zero punti la Lazio.

Giornata 8

Venerdì 5 novembre

Sampdoria-Juventus 0-1

Sabato 6 novembre

Fiorentina-Inter 2-3

Hellas Verona-Roma 1-5

Domenica 7 novembre

Sassuolo-Pomigliano 4-2

Lazio-Napoli 3-4

Milan-Empoli 1-0