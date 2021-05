Serie A Femminile, il programma dell'ultima giornata di campionato

Tutto in 90 minuti, più recupero. L’ultimo verdetto della Serie A femminile arriverà sabato nel primo pomeriggio con una fra Napoli e San Marino Academy che saluteranno la massima serie dopo appena un anno di permanenza. Le azzurre partono favorite dall’alto del punto in più in classifica, ma le Titane vogliono provare fino all’ultimo nell’impresa che solo poche settimane fa sembrava impossibile. Alla squadra di Conte, che comunque andrà a finire saluterà il club, serve una vittoria – in caso di arrivo a pari punti sarebbero premiate le partenopee – contro una Fiorentina che è ancora in corsa per il quarto posto assieme a quella Roma che affronterà la squadra di Pistolesi. Le due big non faranno sconti, sia per la classifica sia per chiudere al meglio un campionato che le ha viste un po' al di sotto delle aspettative e mai in corsa per i primi due posti.

A chiudere la giornata di sabato ci sarà invece la Florentia San Gimignano che in casa affronterà un Pink Bari già retrocessa e con la testa al prossimo anno, ma che non vorrà chiudere la stagione con l’ennesima sconfitta.

Ad aprire il programma domenicale ci sarà la sfida fra la Juventus, fresca campione d’Italia per la quarta volta, e l’Inter. Le nerazzurre proveranno a rendere amara l’ultima delle bianconere e impedire che chiudano la stagione con solo vittorie all’attivo. La gara di Torino sarà interessante anche per capire il futuro di due protagoniste degli ultimi anni come Rita Guarino e Barbara Bonansea che potrebbero salutare alla fine di questa stagione. Chiudono il campionato Milan e Sassuolo, già certe di secondo e terzo posto. Le rossonere festeggeranno in casa l’accesso alla prossima Champions League contro l’Hellas Verona, mentre il Sassuolo andrà a fare visita a un’Empoli protagonista di un campionato sopra le righe.

Sabato 22 Maggio

San Marino Academy-Fiorentina 12:30 (TIMVISION)

Napoli-Roma 12:30 (TIMVISION E SKY)(TIMVISION E SKY)

Florentia San Gimignano-Pink Bari 15:00 (TIMVISION)

Domenica 23 maggio

Juventus-Inter 12:30 (TIMVISION E SKY)

Milan-Hellas Verona 15:00 (TIMVISION)

Empoli-Sassuolo 15:00 (TIMVISION)

CLASSIFICA: Juventus 63, Milan 50, Sassuolo 47, Roma 36, Fiorentina 35, Empoli 31,Florentia SG* 26, Inter 25, Hellas Verona 20, Napoli 13, San Marino Academy 12, Pink Bari 3

* un punto di penalizzazione

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 21, Giacinti (Milan) 18, Sabatino (Fiorentina) 16, Dowie (Milan) 11, Pirone (Sassuolo) 10, Bugeja (Sassuolo) 10, Dubcova (Sassuolo) 9, Glionna (Empoli) 9, Marinelli (Inter) 9, Serturini (Roma) 9, Cantore (Florentia SG) 9, Lazaro (Roma) 8, Barbieri (San Marino Academy) 8, Prugna (Empoli) 8, Bonansea (Juventus) 8