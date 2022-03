Serie A Femminile, il programma della 18ª giornata: il Milan ospita la Fiorentina

Fonte: Tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 18° turno di Serie A Femminile vedrà andare in scena ben tre big match che potrebbero dire molto sulla corsa Scudetto in cui la Juventus ha riallungato nell’ultimo turno. Le bianconere, reduce dalla fatica e dalla grande gioia europea della vittoria sul Lione, infatti se la vedranno con l’Inter, ma con il vantaggio di sapere cosa hanno fatto le più immediate inseguitrici. Sabato pomeriggio infatti andrà in scena uno scontro diretto che potrebbe essere decisivo non solo per il secondo posto, ma anche per tenere viva la lotta al titolo. La Roma infatti andrà a fare visita al Sassuolo con la speranza di allungare ulteriormente in classifica, attualmente sono tre i punti di distacco fra le due a favore delle giallorosse. Ma non solo una vittoria delle ragazze di Spugna potrebbe mettere pressione anche alla Juve che giocherà il derby d’Italia 24 ore dopo dove l’ex Guarino proverà a sgambettare le bianconere approfittando magari di un calo fisico e nervoso delle avversarie chiamate poi giovedì prossimo al ritorno contro il Lione in Champions League.

In mezzo a queste due gare scenderà in campo anche il Milan in quella che è una delle ultime occasioni per rientrare in corsa per il secondo posto. Le rossonere ospiteranno la Fiorentina dell’ex col dente avvelenato Boquete (mentre Giacinti sarà out per infortunio), una squadra che dopo la bella vittoria contro l’Hellas vuole continuare a vincere per allontanarsi da quella zona retrocessione inimmaginabile a inizio anno.

In chiave salvezza sarà importantissimo lo scontro diretto fra la Lazio e l’Empoli: le biancocelesti sono a una delle ultime chiamate utili per rientrare a pieno titolo nella corsa salvezza, avendo anche una gara da recuperare, e vivono un buon momento di forma, mentre le toscane possono allungare ulteriormente e magari apprestarsi a vivere un finale meno tribolato. Il Pomigliano invece andrà a far visita a un Hellas Verona che quest’anno non ha mai ingranato, ma che prima o poi potrebbe cogliere quella vittoria che renderebbe meno amara la retrocessione. Da capire se in casa campana il Covid-19 abbia lasciato o meno strascichi pesanti nelle gambe e nei polmoni delle ragazze di Tesse che seppur in buona posizione ancora non possono dirsi tranquille. Chiuderà la sfida fra il Napoli e la Sampdoria con quest’ultime ormai tranquille e senza pensieri. Le partenopee invece devono vincere e sperare nei passi falsi delle altre in un finale di campionato che potrebbe vedere ben cinque squadre in lotta per i tre posti che garantiranno la permanenza nella nuova Serie A a 10 squadre.

Serie A femminile, giornata 18

Sabato 26 marzo

Hellas Verona-Pomigliano 12:30 (Timvision)

Lazio-Empoli 14:30 (Timvision)

Sassuolo-Roma 14:30 (Timvision)

Domenica 27 marzo

Milan-Fiorentina 12:30 (Timivision)

Juventus-Inter 14:30 (Timvision e La7)

Sampdoria-Napoli 14:30 (Timvision)