Serie A Femminile, il programma della 7^ giornata: domenica Fiorentina-Milan

Sarà una giornata densa di scontri diretti in alto come in basso quella che andrà in scena in questo fine settimana. In testa spicca il derby d’Italia fra Inter e Juventus con le nerazzurre, dell’ex Guarino, che attualmente sono quarte in classifica a -6 dalla capolista e hanno voglia di fermare la striscia vincente delle piemontesi per rientrare di diritto nelle contendenti al titolo e all’accesso alla prossima Champions League. Per l’altra capolista, il Sassuolo, invece ci sarà la trasferta a Roma contro una squadra giallorossa che è attardata e in caso di sconfitta rischierebbe di dover dire addio con largo anticipo alle speranze di competere almeno per il secondo posto. Sfida complicata anche per il Milan, attualmente terzo, che se la vedrà contro una Fiorentina in grande forma e reduce da tre vittorie di fila che l’hanno riportata a metà classifica con l’ambizione di continuare a scalare le posizioni e provare a inserirsi nella lotta per le prime posizioni nonostante i 9 punti di ritardo dal tandem di testa.

In coda invece la Lazio aprirà le ostilità sabato andando a far visita all’Empoli con l’obiettivo di muovere la classifica e cogliere i primi punti dopo sei sconfitte in altrettante gare. Per le toscane l’occasione è ghiotta per allungare e allontanarsi delle ultime tre posizioni sopratutto perché il Napoli se la vedrà contro una Sampdoria caricata dalle ultime due vittorie e che naviga a metà classifica, mentre il Pomigliano si scontrerà con l’Hellas Verona in uno scontro diretto in cui nessuno può lasciare punti per strada.

7^ Giornata

Sabato 30 ottobre

Empoli-Lazio 12:30 (Timvision)

Inter-Juventus 14:30 (La7 e Timvision)

Pomigliano-Hellas Verona 14:30 (Timvision)

Domenica 31 ottobre

Fiorentina-Milan 12:30 (Timvision)

Roma-Sassuolo 12:30 (Timvision)

Napoli-Sampdoria 14:30 (Timvision)

Classifica: Juventus 18, Sassuolo 18, Milan 13, Inter 12, Roma 10, Fiorentina 9, Sampdoria 9, Pomigliano 7, Empoli 4, Napoli 4, Hellas Verona 1, Lazio 0