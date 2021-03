Serie A Femminile, Juve senza pietà: ne fa 9 al Bari

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Juventus senza pietà calcistica in una delle partite di oggi del campionato di serie A femminile. Nel match che opponeva la prima in classifica all'ultima, il Pink Bari, le bianconere hanno travolto le rivali, non staccando mai il piede dall'acceleratore: è finita 9-1 (4 gol di Cristiana Girelli), e per la Juve donne si tratta della 17/a vittoria in altrettante partite di campionato giocate finora. Avvincente il derby di Milano, con il successo per 4-1 dl Milan grazie a un poker di reti della capitana rossonera Valentina Giacinti. Questi i risultati della 17/a giornata della Serie A donne: Florentia San Gimignano-Sassuolo 1-5 (ieri) Hellas Verona-Fiorentina 0-2 (ieri) Roma-San Marino Academy 2-0 (ieri) Inter-Milan 1-4 Juventus-Pink Bari 9-1 Napoli-Empoli 3-3 - Classifica: Juventus 51; Milan 45; Sassuolo 40; Roma 31; Fiorentina 26; Empoli e Florentia 23; Inter 18; H.Verona 16; Napoli e San Marino Academy 9; Pink Bari 3 (ANSA).