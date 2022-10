MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan, in inferiorità numerica per gran parte del match, perde 2-1 in casa del Pomigliano. Questa, dunque, la classifica aggiornata del campionato di Serie A Femminile:

Roma* 21

Fiorentina 18

Inter* 17

Juventus 14

Milan* 12

Sampdoria 9

Pomigliano* 7

Como 4

Parma 3

Sassuolo 2

*una gara in più