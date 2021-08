Serie A Femminile, oggi alle 13.30 il nuovo calendiario

Oggi alle 13.30 nascerà la Serie A Femminile 2021-2022 con la presentazione del nuovo calendiario. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che si tratta di un campionato con diverse novità, come per esempio le tre retrocessioni. La7 trasmetterà in diretta una partita alla settimana (tutte rimarranno comunque in streaming su TimVision).