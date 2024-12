Serie A Femminile, oggi le ultime due gare del 12° turno: Juve-Lazio e Milan-Inter

Si chiude il 12° turno di Serie A femminile, due le gare in programma quest'oggi. Alle 12.30 la capolista Juventus ospita la Lazio per provare ad allungare sulla Fiorentina, che ieri ha vinto in rimonta con la Sampdoria. Alle 14.30 il derby fra Milan e Inter, per per la prima volta si giocherà a San Siro.

Serie A Femminile, giornata 12

Già giocate

Roma-Como Women 2-1

10' Karlernas (C), 59' Di Guglielmo (R), 67' Giacinti (R)

Sassuolo-Napoli Femminile 2-1

17' Chmielinski (S), 61' Sabatino (S), 67' Jelcic (N)

Sampdoria-Fiorentina 1-3

28' Dellaperuta (S), 64' Severini (F), 84' Johannsdottir (F), 90+6' Boquete (F)

Domenica 8 dicembre

Juventus-Lazio ore 12:30

Milan-Inter ore 14:30 diretta RaiSport

Classifica

Juventus 29*

Fiorentina 26

Roma 25

Inter 24*

Como Women 16

Milan 14*

Sassuolo 9

Lazio 7*

Napoli Femminile 6

Sampdoria 4

*una gara in meno