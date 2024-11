Serie A Femminile, si è chiuso il girone di andata: Milan al 5° posto

Con la giornata di ieri, che ha visto in campo gli ultimi due match del 9° turno, si è chiuso il girone di andata del campionato di Serie A Femminile, con la categoria che per il momento si tinge di bianconero: in estate mister Max Canzi era stato chiamato per contrastare il predominio della Roma, e per ora il compito è egregiamente svolto, perché la Juventus è l'attuale capolista, con le giallorosse che invece scivolano di qualche gradino. Al netto della sconfitta di sabato, proprio con le capitoline, bene la Fiorentina, al secondo posto.

Ma andiamo a vedere la classifica:

Juventus 25

Fiorentina 21

Roma 18

Inter 18

Milan 13

Como 13

Lazio 6

Napoli 5

Sassuolo 4

Sampdoria 3.