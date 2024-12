Serie A, Fiorentina-Inter: il recupero non prima di febbraio 2025

Quando sarà possibile recuperare Fiorentina-Inter? A porsi la domanda è il Corriere dello Sport, che oggi analizza i possibili scenari dopo il rinvio della gara diventato obbligatorio a causa del malore accusato da Edoardo Bove. Possibile che l'argomento venga affrontato già oggi con un consiglio di Lega straordinario, anche per il calendario è intasato, entrambe le squadre sono impegnate in Europa e la Coppa Italia è al via.

Ad oggi è impossibile individuare una data certa, ma secondo il quotidiano romano appare scontato che se ne riparlerà non prima del febbraio 2025, anche perché la squadra di Inzaghi a inizio volerà in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. La partita riprenderà al minuto in cui è stato sospesa, ovvero al 17’, dalla situazione di gioco al momento dell’interruzione.