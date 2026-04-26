Serie A, Fiorentina-Sassuolo 0-0: la classifica aggiornata

Serie A, Fiorentina-Sassuolo 0-0: la classifica aggiornata
Oggi alle 15:23News
di Manuel Del Vecchio

Fiorentina-Sassuolo finisce 0-0. Reti inviolate tra le due squadre che, a quattro giornate dal termine, muovono poco la classifica.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 78 (33)
Napoli 69 (34)
Milan 66 (33)
Juventus 63 (33)
Roma 61 (34)
Como 58 (33)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (34)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 46 (34)
Udinese 43 (33)
Parma 42 (34)
Torino 40 (33)
Genoa 39 (33)
Fiorentina 37 (34)
Cagliari 33 (33)
Lecce 29 (34)
Cremonese 28 (34)
Verona 19 (34)
Pisa 18 (34)