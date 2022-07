Serie A, fra un mese esatto si inizia: Milan-Udinese aprirà il nuovo campionato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 13 agosto, ossia fra esattamente un mese, prenderà il via la nuova Serie A 2022/2023. Ad aprire le danze saranno i campioni d’Italia in carica, cioè il Milan, che a San Siro riceveranno l’Udinese. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.30. Un inizio di stagione ufficiale anticipato per via della lunga pausa prevista fra novembre e dicembre che inevitabilmente condizionerà l’annata calcistica.