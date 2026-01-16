Serie A, frenata Atalanta a Pisa: è 1-1 tra le due nerazzurre

di Andrea La Manna

Finisce 1-1 il match tra Pisa e Atalanta. Si decide tutto in 5 minuti, all'83' passa in vantaggio l'Atalanta con Kristovic ma solo 4 minuti dopo la pareggia il Pisa con Durosinmi. Questa la classifica aggiornata 

LA CLASSIFICA 

1. Inter 46 (20)
2. Milan 43 (20)
3. Napoli 40 (20)
4. Juventus 39 (20)
5. Roma 39 (20)
6. Como 34 (20)
7. Atalanta 32 (21)
8. Bologna 30 (20)
9. Lazio 28 (20)
10. Udinese 26 (20)
11 Torino 23 (20)
12. Sassuolo 23 (20)
13. Parma 22 (20)
14. Cremonese 22 (20)
15. Genoa 19 (20)
16. Cagliari 19 (20)
17. Lecce 17 (20)
18. Fiorentina 14 (20)
19. Pisa 14 (21)
20. Verona 14 (2)
 