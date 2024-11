Serie A, Genoa-Como 1-1: Vogliacco la riacciuffa nel recupero

Si chiude in parità l'anticipo della 12a giornata fra Genoa e Como. Alla rete iniziale di Da Cunha ha risposto nel recupero Vogliacco per l'1-1 finale.

Le scelte dei tecnici

Alberto Gilardino conferma dieci undicesimi della formazione che ha battuto lunedì sera il Parma. In porta spazio a Leali quindi con Vogliacco, Vasquez e Matturro a formare il terzetto difensivo. Sulla fascia destra torna Sabelli al posto di Zanoli mentre a sinistra confermato Martin. A centrocampo con Badelj giocano Frendrup e Thorsby con Pinamonti ed Ekhator in attacco. Cesc Fabregas si affida al 4-3-3 con Cutrone nel tridente con Strefezza e Fadera mentre Paz avrà il compito di agire fra la linea della trequarti e quella del centrocampo. In mediana con Da Cunha gioca Engelhardt mentre in difesa davanti a Reina spazio a Goldaniga, Dossena, Kempf e Moreno.

La sblocca Da Cunha

Parte forte la squadra ospite con Paz che prima calcia sopra la traversa e poi, al quarto d’ora, impegna Leali con una conclusione potente. Il vantaggio lariano non tarda ad arrivare con Pinamonti che perde palla su pressione di Fadera. Resta a terra l’attaccante rossoblù mentre l’esterno serve Da Cunha al limite dell’area. La sua conclusione termina in rete alle spalle di Leali. Poco dopo la mezz’ora, grande giocata di Paz che lascia sul posto Matturro e serve sul lato destro dell’area Fadera ma la sua conclusione viene salvata da Leali. Sul capovolgimento di fronte è Ekhator che si trova a tu per tu con Reina ma il portiere spagnolo salva tutto. I padroni di casa spingono con Martin che va al cross verso Pinamonti, anticipato in angolo di testa da un avversario. Pallone in corner. Il Como potrebbe far male in contropiede con Cutrone che accelera ma sbaglia l’ultimo passaggio servendo di fatto Leali.

Vogliacco in pieno recupero la riprende

La ripresa si apre con un Genoa che va all’attacco alla ricerca del pareggio ma Pinamonti, al quarto d’ora, impegna Reina che blocca a terra. Partita nervosa con il direttore di gara che fatica a tenere gli animi ammonendo Vogliacco e Goldaniga per reciproche scorrettezze dopo che la difesa lariana aveva chiuso su Thorsby dopo un cross basso di Pinamonti. La squadra di Fabregas prova a sfruttare gli spazi. Al 67’ Cutrone, su invito di Paz, segna la rete del raddoppio ma il direttore di gara annulla per una posizione di offside. Alla mezz’ora di provano ancora gli ospiti con Da Cunha ma la sua conclusione termina a fondo campo. Al 42’ ancora ospiti pericolosi con Strefezza che salta secco Matturro e calcia sul primo palo, ottima la risposta di Leali in calcio d’angolo. Al secondo minuto di recupero, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il Genoa pareggia i conti con Vogliacco, abile a raccogliere sul secondo palo una sponda di testa di Pinamonti.