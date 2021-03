Serie A, i giocatori che hanno saltato più partite in questa stagione: presenti Ibrahimovic e Bennacer

Transfermarkt, portale attento alle valutazioni e alle statistiche dei giocatori, ha riportato un elenco dei giocatori che hanno saltato più partite in questa stagione di A. In questo elenco di 25 calciatori, in particolare, sono presenti due rossoneri ovvero Ibrahimovic e Bennacer. Se al primo posto figura lo sfortunatissimo Zaniolo, con 27 partite saltate, l'algerino si piazza al 16° posto con 16 gare saltate mentre lo svedese al 25° posto con 13 partite non disputate.