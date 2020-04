Serie A, i giocatori vogliono tornare in campo: in ballo la questione sul taglio stipendi

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport la volontà dei calciatori di Serie A sarebbe quella di tornare in campo. Oltre alla condizione fisica da ritrovare, i calciatori vorrebbero tornare in campo per onorare i propri contratti. Questo dettaglio, in particolare, è importante per quanto riguarda il taglio degli stipendi in quanto la partita sugli ingaggi, tra giocatori e società, si starebbe giocando sulle settimane non sui mesi. Rinviare la ripresa delle sedute al 18 maggio significherebbe allungare lo stop a 45 giorni contro i 30.