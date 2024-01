Serie A, i migliori 5 portieri dopo 21 giornate: c'è Maignan

Di seguito la classifica dei cinque migliori portieri di Serie A dopo 21 giornate di campionato. Domina la scuola italiana, che si prende le prime 4 posizioni e un Michele Di Gregorio saldo al comando e fermo ai box da due partite per problemi al ginocchio. Unica eccezione straniera è Mike Maignan, protagonista a Udine suo malgrado per fatti che non hanno a che vedere col calcio giocato. Abbiamo preso in considerazione solamente i giocatori andati a voto in almeno 15 occasioni:

6.42 - Di Gregorio (Monza)

6.36 - Terracciano (Fiorentina)

6.36 - Falcone (Lecce)

6.31 - Consigli (Sassuolo)

6.28 - Maignan (Milan)