Serie A, i top in scadenza nel 2025: c'è anche Calabria

Il calciomercato è appena cominciato, così come solo oggi grandi campioni come ad esempio Adrien Rabiot si sono svincolati dopo i mancati rinnovi con le rispettive squadre, eppure già ci sta proiettando al futuro. I colleghi di Sky Sport, infatti, hanno redatto la "classifica" dei migliori calciatori di Serie A in scadenza nel 2025, anche perché situazioni contrattuali del genere potrebbero aprire a scenari particolari nel corso dell'appena iniziata sessione di trasferimenti.

In questa lista rientrerebbe anche il capitano del Milan Davide Calabria, che per l'appunto ha il contratto in scadena nel 2025. Una sua permanenza in rossonero non è però assolutamente in discussione, come confermato anche dal fatto che le parti nelle prossime settimane si siederanno insieme al tavolo delle trattative per trovare un accorso sul rinnovo del calciatore nato e cresciuto nel vivaio del Diavolo.

SERIE A: I TOP IN SCADENZA NEL 2025: LA CLASSIFICA

1, Chiesa (Juventus): 35 mln

2. McKennie (Juventus): 28 mln

3. Anguissa (Napoli): 27 mln

4. Dumfries (Inter): 24 mln

5. Amrabat (Fiorentina): 22 mln

6. Dybala (Roma): 20 mln

7. Calabria (Milan): 13 mln

8. Pasalic (Atalanta): 13 mln

9. Zalewski (Roma): 12 mln

10. Meret (Napoli): 12 mln

11. Kolasinac (Atalanta): 10 mln

12. Djimsiti (Atalanta): 10 mln

13. Miranchuk (Atalanta): 10 mln

14. Danilo (Juventus): 10 mln

15. Paredes (Roma): 8 mln