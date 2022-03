Serie A, Ibra e Leao migliori marcatori rossoneri finora. Segue Giroud

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani sera si affronteranno al "Maradona" Napoli e Milan in uno scontro d'altissima classifica. Per mister Pioli c'è una buona notizia: Zlatan Ibrahimovic, dopo uno stop da più di un mese, sarà nuovamente a disposizione. La condizione fisica ovviamente non sarà sicuramente delle migliori, ma il recupero dello svedese, anche solo per pochi minuti a fine partita, è sicuramente molto importante.

Ibra infatti, nonostante le numerose partite saltate per infortunio, rimane il miglior marcatore del Milan in Serie A con 8 gol a pari merito con il talentuosissimo Rafa Leao. Al terzo posto del podio c'è Olivier Giroud, che in campionato l'ha buttata dentro 7 volte, tutte e 7 a San Siro.