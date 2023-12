Serie A, il Bologna vince contro la Roma e si ritrova quarta in solitaria

In attesa delle prossime partite, il Bologna di Thiago Motta vince in casa 2-0 contro la Roma: vittoria storica dei rossoblu che salgono così al 4^ posto puntando il Milan terzo in classifica.

Le reti di Moro e l'autogol di Rasmus Kristensen lanciano il Bologna ancora in zona Champions League, con i rossoneri di Stefano Pioli che distano solo quattro punti dai ragazzi di Thiago Motta, autori sin qui di un grande campionato.