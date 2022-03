Serie A, il Milan è la squadra che fino ad ora ha ottenuto più vittorie

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo 28 giornate disputate, il Milan è in testa alla classifica con 60 punti. I rossoneri sono la squadra che ha ottenuto, fino ad ora, più vittorie in campionato (18), una in più di Inter (17, con una partita in meno vs Bologna) e Napoli (17, pari numero di partite giocate). Stagione fin qui ottima per la formazione guidata da Stefano Pioli, e come testimonia il dato fornito dalla Lega Serie A, sono 18 successi in campionato, miglior rendimento rispetto a tutte le altre squadre in Italia.