Come riportato sul sito della Lega Serie A, il Milan, con 58 fuorigioco fischiati, è la squadra che più volte è stata pizzicata in offside. Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo la Juventus con 57 (i bianconeri però hanno una partita in meno). Completa il podio il Verona a quota 55. La squadra che invece è finita meno volte in fuorigioco è il Crotone (25).