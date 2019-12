Serie A, il Milan ed il problema dei corner: 74 calci d'angolo e nessun gol

Come si può leggere sul sito della Lega Serie A, il Milan in questa prima parte di campionato ha battuto 74 corner, piazzandosi al dodicesimo posto, alla pari col Genoa, nella speciale classifica che tiene conto degli angoli battuti dalle squadre del massimo campionato italiano: i rossoneri però non sono mai riusciti a trovare la rete in questa particolare situazione.