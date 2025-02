Serie A, il Milan ha mantenuto la porta inviolata in sei partite casalinghe: solo Napoli e Juventus come i rossoneri

In vista di Milan-Hellas Verona, il sito della Lega Serie A riferisce che il Diavolo ha vinto solo due delle ultime otto gare casalinghe in campionato (5N, 1P); tuttavia, più in generale, nessuna formazione ha mantenuto più volte la porta inviolata rispetto ai rossoneri in casa in questa Serie A (sei, come Napoli e Juventus).

Solo Southampton (54) e Holstein Kiel (54) hanno subito più gol dell’Hellas Verona (53, come il Leicester) nei cinque grandi campionati europei in corso; in particolare, prima di questa stagione, i veneti non avevano mai incassato più di 50 reti nelle prime 24 partite disputate in una stagione di Serie A.