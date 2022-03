MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria pesantissima del Napoli, che sbanca il Bentegodi con la doppietta di Victor Osimhen. Dopo aver accorciato le distanze con Faraoni, il Verona ha concluso in dieci uomini per l'espulsione comminata a Ceccherini. La squadra di Luciano Spalletti tocca così quota sessanta punti in campionato, tre in meno della capolista Milan.