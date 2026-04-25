Serie A, il Parma arriva a quota 42 punti ed è salvo

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Oggi alle 17:24News
di Manuel Del Vecchio

Il Parma vince 1-0 contro il Pisa ed è aritmeticamente salvo. Impresa importante del giovane allenatore Cuesta, che raggiunge un obiettivo difficile a cinque giornate dal termine del campionato.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 78 (33)
Napoli 69 (34)
Milan 66 (33)
Juventus 63 (33)
Como 58 (33)
Roma 58 (33)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (33)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 45 (33)
Udinese 43 (33)
Parma 42 (34)
Torino 40 (33)
Genoa 39 (33)
Fiorentina 36 (33)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 28 (34)
Lecce 28 (33)
Verona 18 (33)
Pisa 18 (34)