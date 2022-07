Serie A, il quadro completo dei raduni: quando partono i vari club?

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Di seguito la situazione di raduni e ritiri per le venti squadre di Serie A:

*ATALANTA*

La stagione della Dea partirà il 4 luglio: inizio test fisici ed allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia. Da venerdì 8 luglio a sabato 16 invece lavoro in montagna, nel ritiro di Clusone.

*BOLOGNA*

Raduno l'1 luglio a Casteldebole, poi partenza per il ritiro di Pinzolo dal 6 al 17 luglio.

*CREMONESE*

Ritrovo il 4 luglio, allenamenti al centro sportivo Arvedi e ritiro dal 21 al 31 luglio a Dimaro

*EMPOLI*

Gli azzurri si raduneranno il 9 luglio al centro sportivo di Monteboro dopo due giorni di test: la squadra soggiornerà a Casa azzurri per il ritiro pre stagionale.

*FIORENTINA*

Il raduno della squadra di Italiano è fissato per il 4 luglio, ritiro dal 10 al 24 luglio a Moena.

*HELLAS VERONA*

Il ritiro della squadra di Cioffi si terrà da domenica 3 a domenica 17 luglio a Primiero San Martino di Castrozza. I gialloblù disputeranno anche tre gare a carattere amichevole, tutte organizzate da Dolomiti Sport Event.

*INTER*

Raduno annunciato per il 6 luglio ad Appiano Gentile. I nerazzurri resteranno ad allenarsi in casa: il ritiro infatti è fissato per lo stesso giorno, sempre alla Pinetina.

*JUVENTUS*

Ritrovo fissato per il 4 luglio a Torino per coloro che dovranno proseguire il percorso di recupero dagli infortuni. Per tutti gli altri, si inizia domenica 10 luglio con le visite mediche e dal lunedì seguente al via gli allenamenti. Poi dal 20 i bianconeri saranno in USA per la tournée fino al 30.

*LAZIO*

La squadra partirà il 5 luglio per il ritiro, che si svolgerà dal 6 al 22 luglio ad Auronzo di Cadore.

*LECCE*

Dal 25 al 30 giugno a San Pietro in Lama per il pre-ritiro, mentre giovedì 30 avverrà il trasferimento in Trentino a Folgaria, dove inizierà il ritiro il giorno seguente. Rientro a casa il 15 luglio.

*MILAN*

Per i campioni d'Italia raduno a Milanello il 4 luglio, mentre dal 23 al 27 luglio il Milan sarà in Austria per un breve ritiro.

*MONZA*

Raduno e ritiro sono fissati per il 1° luglio: la squadra di Stroppa si allenerà a Monzello.

*NAPOLI*

La squadra di Spalletti dovrebbe ritrovarsi tra il 6 e il 7 luglio per fare qualche test fisico e poi andare a Dimaro, dove inizierà il ritiro, fissato dall'8 luglio al 19. Secondo ritiro dal 23 luglio fino al 6 agosto, stavolta a Castel di Sangro.

*ROMA*

Raduno il 5 luglio, mentre date e durata del ritiro non sono ancora state comunicate.

*SALERNITANA*

Ritrovo a Salerno il 30 giugno, visite e test atletici fino al 3 luglio. Dal 4 luglio e fino al 29 ritiro a Jenbach, in Austria.

*SAMPDORIA*

Raduno dal 6 luglio a Bogliasco, sede degli allenamenti della squadra blucerchiata. Dal 9 al 23 luglio invece è previsto il ritiro a Ponte di Legno.

*SASSUOLO*

Ritrovo a Sassuolo il 29 giugno, poi visite mediche fino al 1° luglio e primi allenamenti al Mapei Center. Dal 6 fino al 22 luglio, ritiro a Vipiteno.

*SPEZIA*

Dal 4 al 22 luglio inizierà la nuova stagione, presso la cittadina dolomitica di Santa Cristina Valgardena.

*TORINO*

In casa granata raduno fissato per il 4 luglio a Torino: dopo test fisici e prime sgambate, si partirà per il ritiro di Bad Leonfelden, in Austria, dall'11 e fino al 22 luglio. Dal 23 al 7 agosto invece allenamenti a Waidring.

*UDINESE*

Partirà ufficialmente lunedì 4 luglio la stagione 2022/2023 dei bianconeri. La squadra si allenerà al Bruseschi per poi trasferirsi a Lienz dall'11 al 27 luglio prossimi per il ritiro.