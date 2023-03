MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Vittoria per il Sassuolo, che ha battuto 3-2 la Cremonese nell'incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A. I neroverdi al Mapei Stadium hanno raccolto i tre punti grazie alle reti di Lauriente, Frattesi e Bajrami che è risultato decisivo nel finale. Vale a poco per i lombardi la doppietta segnata da Dessers.