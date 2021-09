Serie A, il Venezia espugna Empoli: Caldara e compagni vincono 1-2

Prima vittoria in questa Serie A per il Venezia di Mattia Caldara. Gli uomini di Zanetti, infatti, hanno battuto per 1-2 l'Empoli al "Castellani" grazie alle reti, una per tempo, di Henry e di Okereke; ai toscani non è bastato il goal su rigore nel finale di Bajrami. Buonissima la prestazione di Caldara, centrale del Milan in prestito ai veneti.