Serie A, in 49 hanno presentato offerte per i diritti TV internazionali 2021-2024

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono state depositate nella giornata le offerte per la cessione dei diritti audiovisivi internazionali per il ciclo triennale 2021-2024 riguardanti la Serie A. Si sono fatti avanti 49 soggetti, di cui 35 broadcaster e 14 agenzie. Ora verranno aperte le buste e si valuteranno tutte le offerte. Inoltre, oggi si chiude il termine per le candidature al consiglio federale: per ora sono state raccolte per la Serie A quelle di Giuseppe Marotta e Claudio Lotito.