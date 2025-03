Serie A, indisponibili e squalificati: ecco i rossoneri che salteranno la 28^ giornata

vedi letture

Emesso il comunicato del Giudice Sportivo a proposito della 27^ giornata di Serie A. Sono stati squalificati per un turno di campionato otto giocatori e sono Kempf (Como), Pavlovic (Milan), Maignan (Milan), Freuler (Bologna), Mancini (Roma), Mandragora (Fiorentina), Vojvoda (Como), Zaniolo (Fiorentina).

A stupire maggiormente il provvedimento preso nei confronti di Mike Maignan, visto che il portiere del Milan non era stato sanzionato in campo. Non solo ha preso un turno di squalifica, ma anche una pesante sanzione economica da 15mila euro "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa".

Squalifiche anche per un dirigente, Roberto Gemmi. Il ds dell'Empoli salta un turno e dovrà pagare una sanzione da 2mila euro "per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, infrazione rilevata da un Assistente; dopo la notifica del provvedimento d'espulsione, mentre abbandonava il recinto di giuoco. reiterava tale comportamento".

Nella nota del Giudice Sportivo c'è spazio anche per due ammende riservate a causa del comportamento dei tifosi. Concentrati nella sfida del Maradona. Il Napoli ha preso 12mila euro di ammenda "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie di plastica verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, un tifoso al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, sputato all'indirizzo dell'allenatore in seconda della squadra ospitata, senza attingerlo". 'Solo' 8mila euro invece all'Inter "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una lattina verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottiglie in plastica e quattro lattine".