Il 2021 dell'Inter comincia con una vittoria netta e copiosa contro il Crotone. A San Siro, infatti, finisce 6-2 contro i calabresi dopo un primo tempo equilibrato terminato sul 2-2. In rete, per i nerazzurri, Lautaro (tripletta), Lukaku, Hakimi ed un autogol di Marrone; per gli squali Zanellato, scuola Milan, e Golemic (su rigore).