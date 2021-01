Serie A, Inter-Juventus 2-0: la classifica aggiornata

Inter-Juventus finisce 2-0, decidono le reti dell'ex Vidal e di Barella, una per tempo. Antonio Conte batte con merito la sua ex squadra, la Juventus di Pirlo è parsa opaca e mai veramente in partita, il risultato non è mai sembrato in discussione. I bianconeri si allontanano così dalla vetta della classifica, di seguito la classifica aggiornata:

Milan 40*

Inter 40

Napoli 34*

Roma 34

Juventus 33*

Atalanta 32*

Lazio 31

Sassuolo 30

Verona 27

Sampdoria 23

Benevento 21

Bologna 20

Spezia 18

Fiorentina 18

Udinese 16*

Genoa 15

Cagliari 14*

Torino 13

Parma 13

Crotone 12

* Una partita in meno