Termina 2-2 il secondo anticipo della sesta giornata di Serie A. L'Inter non va oltre il 2-2 in casa contro il Parma, riuscendo però a rimediare dopo il 2-0 firmato da Gervinho. Per i nerazzurri sono andati in gol Brozovic e Perisic. I nerazzurri si portano quindi a 11 punti in classifica, a -2 rispetto al Milan.