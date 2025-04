Serie A, Juventus-Lecce 2-1: i salentini tentano il colpo gobbo nel finale ma vincono i bianconeri

La Juventus batte il Lecce 2-1 grazie alle reti dei suoi trequartisti, che Tudor ora fa volare: Koopmeiners e Yildiz 'matano' i salentini. Inutile per i giallorossi la rete di Baschirotto. In virtù del match tra Atalanta e Bologna in programma domani, i bianconeri sono sicuri di vivere una settimana tra le prime quattro della classe. Attualmente è terzo in classifica. Il Lecce resta al quartultimo posto.

Riecco Koopmeiners

E' subito una Juventus molto determinata. Pronti-via, Vlahovic calcia in porta dopo meno di un minuto, blocca Falcone. Passa qualche altro secondo e i bianconeri si portano avanti: il serbo stavolta fa un bel movimento e s'inventa assist-man, servendo Koopmeiners che trova il sinistro vincente per l'1-0 immediato. Ma il Lecce è vivo e reagisce col solito Krstovic, il cui sinistro da fuori area centra il palo. Tuttavia la Vecchia Signora si diverte e si fa preferire nel prosieguo del primo tempo.

Doppio assist Vlahovic, gol Yildiz

Il Lecce perde Gaby Jean per infortunio, al suo posto entra Tiago Gabriel. I salentini sbandano un po' troppo dietro, la Juventus è pericolosa con Vlahovic ancora una volta e Renato Veiga. E al 33' trova anche il gol del raddoppio. Azione in velocità tra Thuram, Vlahovic e Yildiz: il serbo colleziona il secondo assist di serata, il turco trova il tiro chirurgico dal limite per il meritato 2-0. Non è finita qui, i padroni di casa non si fermano e continuano a macinare gioco e occasioni, con Vlahovic e Nico Gonzalez, ma il primo tempo si chiude sul 2-0.

Juventus, quasi tutta gestione

Dopo un primo tempo giocato sul velluto, nella ripresa la Juventus si mette in modalità gestione. Certo, comunque provando a fare un altro gol, ma senza spingere come nella prima frazione di gioco. Falcone deve uscire sui piedi di Vlahovic per evitare un tiro pericoloso, poco dopo rintrazia il mancato tempismo di Koopmeiners che di un soffio non arriva sul pallone del 3-0. Comincia la girandola dei cambi, il Lecce torna al 4-2-3-1 e diventa pian piano più pericoloso.

Baschirotto la riapre, ma non basta

La parte centrale del secondo tempo è avara di emozioni. Cambiaso, subentrato a McKennie, impegna Falcone a un quarto d'ora dalla fine. Ma è l'unico tiro bianconero in questa fase. A tre minuti dalla fine Baschirotto riapre la partita con un gran bel colpo di testa su sviluppo di palla inattiva: secondo gol consecutivo per il capitano giallorosso. Nel finale allo Stadium riappaiono i fantasmi, anche perché Rebic va abbastanza vicino al 2-2 proprio al 90', ma di un nulla manca la palla. Alla fine regge il 2-1 fino alla fine, i tifosi tirano un sospiro di sollievo e la Juventus si assicura un turno di campionato tra le prime quattro.