Serie A, Juventus-Milan: probabili formazioni, dove vederla in tv e statistiche

Tre punti per mettere un punto alla qualificazione in Champions League: è questo l'obiettivo del Milan nella trasferta di Torino contro la Juventus

Vincere per ipotecare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Milan di Stefano Pioli, domenica alle ore 20:45, scenderà in campo all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus di Massimiliano Allegri in una gara cruciale per il prossimo e lontano futuro dei rossoneri. Con i tre punti, infatti, la squadra di Stefano Pioli, come già anticipato, si assicurerebbe un posto nella massima competizione continentale, mentre con un pareggio o con una sconfitta tutte le sentenze verrebbero rimandate a settimana prossima, quando il Diavolo ospiterà a San Siro l'Hellas Verona. Ma chiudere i giochi in questo weekend significherebbe tirare un grosso sospiro di sollievo e magari permettere a chi ha giocato poco di mettersi in mostra negli ultimi 90' minuti del campionato. E in occasione del match contro i bianconeri, la redazione di MilanNews.it vi propone:

JUVENTUS-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, manderà in campo dal 1' minuto la migliore formazione possibile, contando anche alcune assenze importanti causa infortuni: in porta ci sarà Szczesny con in difesa il terzetto composto da Gatti, Bremer e Danilo. Centrocampo a cinque formato da Cuadrado e Kostic sugli esterni, con al centro Miretti, Locatelli e Rabiot. In attacco Milik con uno tra Di Maria e Kean - in attesa di scoprire le condizioni fisiche di Vlahovic, in dubbio per la sfida contro i rossoneri.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All.: Massimiliano Allegri.

Ballottaggi: Miretti-Paredes 70%-30%, Di Maria-Kean-Vlahovic 60%-30%-10%

Indisponibili: Bonucci, De Sciglio, Fagioli, Pogba

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, contro la Juventus, schiererà praticamente tutti i titolari: Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini con Thiaw, in ballottaggio con Kjaer, al centro della difesa al fianco di Tomori; Krunic e Tonali in mediana con Giroud di punta, supportato a destra da Messias (in vantaggio su Saelemaekers), al centro da Brahim Diaz e a sinistra da Leao; da non scartare l'ipotesi Pobega trequartista come accaduto nella gara di andata: in questo caso Messias in panchina con Brahim sulla corsia di destra.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Junior Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Kalulu, Kjaer, Florenzi, Pobega, Gabbia, Adli, Bakayoko, Saelemaekers, De Ketelaere. All.: Stefano Pioli.

Ballottaggi: Messias-Saelemaekers-Pobega 60%-30%-10%, Thiaw-Kjaer 55%-45%

Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic

Squalificati: nessuno

Diffidati: Kjaer, Pobega, Rebic, Kalulu

DOVE VEDERE IN TV JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, gara che sarà valida per la 37ª giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Dazn tramite Smart TV, console (come PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio computer. Il match sarà trasmesso anche da Sky sul canale Zona Dazn e sul sito di MilanNews.it, inoltre, sarà disponibile il live testuale con un ampio pre e post-partita.

Fischio d'inizio: ore 20.45

Stadio: Allianz Stadium, Torino (To)

Tv: Dazn, Zona Dazn

Web: MilanNews.it

L'ARBITRO DI JUVENTUS-MILAN

Ecco, di seguito, la designazione arbitrale di Juventus-Milan, gara che sarà valida per la 37ª giornata di Serie A:

Arbitro: sig. Maurizio Mariani (sezione di Aprilia)

Assistente 1: sig. Costanzo

Assistente 2: sig. Passeri

IV Uomo: sig. Massimi

Var: sig. Iresti

AVar: sig. Piccinini

JUVENTUS-MILAN, LE STATISTICHE IN SERIE A

La redazione di Opta, esperta nella raccolta dei dati sportivi, ha pubblicato tutte le statistiche del match tra Juventus e Milan. Queste tutte le informazioni da sapere:

• Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide contro la Juventus in campionato; soltanto una volta nella loro storia in Serie A, i rossoneri hanno registrato una striscia più lunga di ‘clean sheet’ consecutivi contro i bianconeri: quattro tra il 1988 e il 1989.

• Dopo il successo per 2-0 nella gara d’andata, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Juventus in Serie A per la terza volta negli ultimi 50 anni, dopo il 2009/10 e il 1990/91.

• L’ultimo successo della Juventus contro il Milan in campionato risale al 6 gennaio 2021 (3-1 al Meazza con Andrea Pirlo allenatore); da allora, i rossoneri sono rimasti imbattuti nelle successive quattro sfide (2V, 2N) di Serie - l’ultima volta in cui i meneghini hanno infilato una striscia più lunga di gare senza sconfitte contro i bianconeri nel torneo risale al periodo tra il 1990 e il 1992 (cinque).

• Dopo aver vinto tutte le prime nove gare all’Allianz Stadium contro il Milan in campionato, la Juventus ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due partite casalinghe contro i rossoneri in Serie A; è dal periodo tra il 2004 e il 2006 che i bianconeri non registrano più match interni senza alcun successo contro il Milan nel torneo (tre in quel caso al Delle Alpi).

• La Juventus ha perso nove partite in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2010/11 (10 in quel caso). I bianconeri potrebbero inoltre registrare tre sconfitte di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra febbraio-marzo 2011 con Luigi Delneri in panchina.

• Nessuna squadra ha guadagnato più punti in gare casalinghe della Juventus in questa stagione di Serie A: 42 in 18 match (record al pari del Napoli); dall’altra parte, invece, il Milan è la 9ª formazione per punti ottenuti in trasferta (24 in 18 gare) nel campionato in corso.

• Solo la Roma ha segnato più gol (sette) sia del Milan che della Juventus (entrambe sei) nei minuti di recupero finali nella Serie A 2022/23.

• Il Milan ha vinto soltanto una delle ultime nove trasferte (4N, 4P) tra tutte le competizioni (4-0 vs Napoli in campionato lo scorso 2 aprile) e ha perso le due più recenti; i rossoneri non registrano tre sconfitte di fila fuori casa dal maggio 2015, con Filippo Inzaghi allenatore.

• Federico Chiesa ha preso parte a sei gol (tre reti e tre assist) contro il Milan in campionato, inclusa la sua unica doppietta con la Juventus in Serie A (6 gennaio 2021): contro nessuna squadra ha partecipato a più marcature in Serie A (sei anche contro il Bologna).

• Olivier Giroud ha segnato 11 reti nel campionato in corso: eguagliato il suo score della Serie A 2021/22. Allargando a tutte le competizioni, era dal 2016/17 che il francese non realizzava almeno 16 gol in una singola stagione con i club (16 con l’Arsenal): l’ultima volta in cui ha fatto meglio risale al 2015/16 (24 marcature in quel caso, sempre con l’Arsenal).