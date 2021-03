Serie A - Kessie, Calabria e Donnarumma i più presenti del Milan quest'anno

Come si evince dal sito della Lega Serie A, i più presenti nel Milan nelle prime 26 partite di campionato sono: Franck Kessie, Davide Calabria e Gianluigi Donnarumma. Tutti e 3 questi giocatori hanno saltato solamente una partita e dunque hanno 25 presenze a testa. Tre punti fermi, tre trascinatori che stanno contribuendo in maniera importante all’ottima stagione che i rossoneri stanno disputando. In assoluto come minuti giocati, il più presente è Donnarumma (2.404 minuti), poi Kessie (2.311) e Calabria (2.289).