Serie A, Kessie è al nono posto fra i calciatori che mediamente corrono di più

Stando ai dati riportati sul sito della Lega Serie A, Franck Kessie è al nono posto in classifica fra i giocatori che mediamente corrono di più nel nostro campionato. L’ivoriano del Milan, corre in media 11.227 km a partita, risultando essere il rossonero che spende di più a livello fisico in campo. Al primo posto di questa classifica c’è saldamente in testa Marcelo Brozovic dell’Inter con 11.811 km percorsi mediamente per ogni match giocato.