L'Atalanta di Gasperini non lascia punti per strada e batte anche il Sassuolo tra le mura amiche del Gewiss Stadium nella gara valida per la decima giornata di Serie A. Decidono le reti in rimonta di Pasalic e Lookman, dopo il vantaggio iniziale dei neroverdi con la fantastica volée di Kyriakopoulos.